L’Inter col Napoli viene ancora una volta ‘tradita’ dai suoi leader

In-Inter è stato evidente il problema di rendimento deinerazzurri, in particolare quelli offensivi: Calhangolu, Thuram e Lautaro Martinez.ASSENTI –-Inter ha visto gli uomini di Inzaghi in evidente difficoltà. Una difficoltà in primis nello sviluppare il gioco offensivo. Vale a dire il punto di forza assoluto della tattica dell’allenatore. In questo c’è stata una mancanza evidente. Ossia quella del contributo deidella squadra.MANCANZA DI RIFERIMENTI – Inzaghi per-Inter infatti ha puntatosuititolarissimi. Giocatori che avevano qualcosa da dimostrare visto l’andamento della stagione. Anche i giocatori di maggior personalità e livello tecnico. Eppureunaproprio loro sono mancati. Non tutti, ma in particolare i principali referenti offensivi.