Limiti di velocità cosa prevede il codice

"Sono d’accordo con la nuova normativa deldella strada chela sospensione breve della patente per la troppa". Danilo Doria, comandante della polizia locale, commenta una novità della riforma dela proposito di: "Chi sfora per due volte nell’arco di un anno di almeno 10 km/h nei centri abitati il limite stabilito, ha una pena inasprita. Oltre alla sanzione amministrativa, che va da 220 a 880 euro e alla decurtazione di punti, la patente può essergli ritirata per un periodo dai 15 ai 30 giorni. Sono assolutamente d’accordo – afferma Doria –, l’obiettivo è quello di abbassare lenei tratti abitati". In più, chi sfora di 40 km/h, in qualsiasi strada, il limite di, riceve una sanzione da 543 a 2.170 e rischia che la patente gli venga tolta da uno a tre mesi.