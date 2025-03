Dayitalianews.com - L’idea della Meloni per mettere d’accordo Trump e Zelensky: vertice Ue-Usa ad aprile

Leggi su Dayitalianews.com

La premier Giorgia, oggi (2 marzo), a Londra, avanzerà la proposta di un summit atlantico per il prossimo. Nella sua idea ci sarebbe, però, prima un incontro bilaterale condi Giorgiaè quella di untra Europa e Usa tra marzo e, per fermare la guerra in Ucraina, ovviamente, cosa subordinata alla partecipazione del presidente americano Donald. Questa è la proposta che la premier italiana porterà al summit europeo di Londra, come riporta il Messaggero, dopo lo scontro senza precedenti, alla Casa Bianca, tra Volodymyr. Il concetto fondamentale per Palazzo Chigi è che “senza America non si va da nessuna parte”. Chi scrive ritiene il ‘messaggio’ del presidente americano anche fin troppo chiaro, trascurando lo stile che comunque non è secondario, da questo punto di vista.