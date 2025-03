Sport.quotidiano.net - Libertas-Avellino 83-66, agli amaranto torna il sorriso

Livorno, 2 marzo 2025 – Buona la prima per laLivorno sotto la guida del nuovo coach Gennaro Di Carlo e sotto la gestione (non ancora ufficiale) del nuovo presidente Marco Benvenuti. Glidavanti ai propri tifosi battonocon un netto 83-66 e interrompono una striscia di sconfitte lunga sei gare, ritrovando una vittoria che mancava da gennaio. Glimettono subito le cose in chiaro e scappano sul +12 (16-4), riuscendo sempre a rispondere a Mussini, unico giocatore ispirato degli irpini, fino a chiudere il primo quarto sul 29-15. Nella seconda frazione i ragazzi di Di Carlo non si fermano e guidata dalla verve di Banks e Hooker chiudono a metà gara sul +21 (53-34). Dopo un terzo quarto in cui i padroni di casa concedono solo 10 punti e scappano sul +31, l’ultimo quarto è pura passerella eriesce a rendere meno amaro il finale, chiudendo sull’83-66.