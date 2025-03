Dilei.it - Letizia di Spagna, il seducente abito rosso asimmetrico

Look matchy matchy, come direbbero gli stylist, per una delle coppie reali più glamour e amate di sempre: stiamo parlando di Re Felipe eOrtiz. I sovrani spagnoli hanno scelto un look coordinato, dominato dalle nuance accese, per partecipare alla cerimonia di consegna del Dottorato Honoris Causa conferito proprio a Re Felipe da parte dell’Università di Alcalà.di: l’elegante look ine neroDa sempre molto amata e seguita, la coppia di sovrani composta da Re Felipe ediè anche molto apprezzata per i look sfoggiati nelle varie occasioni. La stessaOrtiz è ormai considerata una vera e propria icona di eleganza, al pari di altre grandi sovrane del passato come Lady D, Grace Kelly e, più recentemente, Kate Middleton, anche loro esempio di glamour e stile ladylike.