L’Estra Pistoia Basket vince in casa il Napoli per 70-74

– Estra70-74 (21-18, 43-36, 56-54): Pullen 17, Zubcic, Treier 2, Pangos, De Nicolao 2, Woldetensae 2, Saccoccia ne, Egbunu 6, Green 19, Totè 22, Mabor Dut ne. All.: ValliESTRA: Benetti 4, Della Rosa 8, Ceron 1, Paschall 18, Chiti ne, Cooke 11, Forrest 15, Boglio 1, Novori ne, Saccaggi 16. All.: OkornARBITRI: Bartoli, Quarta, CapotortoNOTE: Usciti per 5 falli: nessuno. Fallo tecnico: coach Okorn (Pt) al 8’30”, squadra Estra Pt al 8’30”– Una vittoria incredibile per Estra2000 che, nel lunch match della 20esima giornata di Lba 2024/25, espugna per il secondo anno consecutivo la Fruit Village Arena per 70-74 indial termine di una partita incredibile giocata in una situazione di grande emergenza ed in mezzo a tantissimi problemi con le rotazioni ridotte all’osso alla luce dei movimenti avvenuti negli ultimi giorni.