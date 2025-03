Dailyshowmagazine.com - L’essenza e l’autenticità di fare musica per stare bene con se stessi, Ludovica e il suo nuovo singolo “Civico 1”

La cantautrice umbra Ludovica Pennazzi, nota semplicemente come Ludovica, ha recentemente lanciato il suo nuovo singolo Civico 1. Questo pezzo, elegante e carico di significato, segna l'inizio di un nuovo percorso per l'artista, che si allontana dalle attuali mode e tendenze. Scritto dalla stessa Ludovica in collaborazione con Daniele Piovani, Civico 1 è stato arrangiato, mixato e masterizzato da Alioscia Arioli presso l'AlyStudio di Milano.