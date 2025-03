Anteprima24.it - Lescano: “Obiettivi di squadra sono più importanti di quelli personali”

Tempo di lettura: 2 minuti“Sul primo gol Patierno mi ha messo una grande palla. Sa ciò che vuole l’attaccante e mi ha regalato un assist perfetto. Sul secondo è arrivato l’istinto, decisivo per noi che dobbiamo decidere le partite”. Così Facundonel post gara di Avellino–Juventus Next Gen. Doppietta personale per l’argentino, la seconda da quando indossa la casacca biancoverde. “Io e Chicco abbiamo un bellissimo rapporto , mi ha accolto benissimo come tutta la– dice – Anche io vengo dal basso. Abbiamo un percorso simile. Conta la vittoria, non chi segna. Glisecondari vengono dopo. Quando uno è dietro deve pensare a fare più punti possibili. Ogni domenica bisogna vincere e alla fine dell’anno si vedrà. Adesso dobbiamo già pensare al Messina“.“Avere un mister che ha fatto l’attaccante è un privilegio – continua– Contro la Casertana, penso, di aver fatto la mia più bella partita.