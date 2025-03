Ilfattoquotidiano.it - Leonardo DiCaprio a Brescia con Vittoria Ceretti, la mamma e la suocera: nozze in vista?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

torna a, e questa volta non è solo, anzi. L’attore hollywoodiano, 50 anni, è stato avto giovedì 27 febbraio in compagnia della fidanzata, la supermodellana, 26 anni, e di un “quartetto” d’eccezione: le mamme della coppia. Un segnale, forse, che la relazione, iniziata nel 2023, si fa sempre più seria. Secondo quanto riportaoggi,e lahanno visitato ille degli Italiani a Gardone Riviera, la storica casa-museo di Gabriele d’Annunzio, già “meta” di un precedente avmento dell’attore nell’agosto del 2023. A fare da “cicerone” al gruppo, il presidente delle, Giordano Bruno Guerri.Ma non è tutto. Stando ad alcune indiscrezioni, riportate sempre dal quotidiano locale,e lasi sarebbero concessi anche una passeggiata nel centro di, con tanto di visita al Castello.