Legionella a Cormano | I bambini sono al sicuro

Valori diuguali e superiori al limite di sicurezza rispettivamente in due rubinetti della cucina del plesso scolastico comprensivo pubblico di via Beccaria, nel quartiere di Brusuglio, e subitoscattate le misure precauzionali: cucina chiusa, sostituzione dei filtri rompigetto dei rubinetti, disinfezione completa dell’impianto idrico prevista per la la prossima settimana e pasti arrivati dalla scuola di via Ariosto. Ma "non c’è alcun allarmismo; e non vi è alcun pericolo per gli studenti e per il personale – precisa il sindaco diLuigi Magistro –. Le scuole saranno aperte domani, come lostate in questa settimana, visto che una lieve non conformità è stata riscontrata solo nelle cucine di via Beccaria". I prelievi dell’acqua, secondo gli ultimi controlli di routine portati avanti dal Comune disull’acqua di rete municipale, hanno rilevato, nello specifico, questi dati nei due rubinetti della cucina di via Beccaria: nell’acqua di rete del lavandino del lavaggio stoviglie, a temperatura prodotta 36,8 °C, per lasiregistrate 1000 unità formanti colonie per litro (ufc/l), mentre nell’acqua di rete del lavandino singolo, a temperatura prodotta di 46,3 °C, laera al livello di 2.