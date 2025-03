Game-experience.it - Leggende Pokémon: Z-A, i fan cercano di scoprire il mese di uscita del gioco Nintendo Switch

: Z-A ha ricevuto di recente un nuovo trailer che ha svelato dettagli sull’ambientazione e sulle nuove meccaniche di combattimento in tempo reale. Tuttavia,e TheCompany non hanno ancora annunciato una data diprecisa per il, limitandosi ad indicare un generico “fine 2025”. Questo ha spinto la community a cercare indizi per prevedere con maggiore precisione ildi lancio.Come leggiamo su Comicbook, una fatta della community sta confrontando il calendario didei titoli precedenti. Un’ipotesi si basa su: Arceus, che venne annunciato a febbraio 2021, mostrato nuovamente a maggio dello stesso anno e pubblicato otto mesi dopo, nel gennaio 2022. Se Z-A seguisse un ciclo simile, potrebbe arrivare sugli scaffali nell’ottobre 2025, rispetto il periodo dicomunicato con l’ultimo trailer gameplay.