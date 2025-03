Ilveggente.it - Leclerc a bocca aperta: stavolta è colpa di Hamilton

Charlesè rimasto senza parole: ecco cosa ha combinato il suo nuovo compagno di squadra, il pilota britannico Lewis.Non è stata poi questa gran sorpresa per Charles. Il pilota monegasco sapeva perfettamente che l’arrivo di Lewisin squadra avrebbe sparigliato le carte e spostato i riflettori. Era inevitabile, del resto. Ma non tutti i mali vengono per nuocere e il 27enne sembra averne preso atto già da tempo.di(AnsaFoto) – Ilveggente.itNei giorni scorsi, infatti, ha voluto condividere con la stampa delle riflessioni estremamente interessanti. Il tutto approfittando del fatto che, ancora una volta, i giornalisti gli stessero rivolgendo più domande sul suo nuovo compagno di team che non sulle sue aspettative future per la stagione in corso.