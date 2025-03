Ilgiorno.it - Lecco, Statale 36 da bollino nero: traffico a rilento e code da Abbadia Lariana a Nibionno

, 2 marzo 2025 – Una lungo e ininterrotto serpentone di automobilisti in coda, dafino a dopo. E' la situazione dasulla36. A causa delda rientro, in direzione sud, versoe verso Milano, si viaggia a passo d'uomo. Sono migliaia quanti sono in viaggio per tornare a casa in città, in Brianza o a Milano, dopo il week end o la gita domenicale fuori porta sul lago e sulle montagne della Valtellina e della Valsassina. I punti più critici sono il tunnel dell'Attraversamento diin ingresso a, il Terzo ponte Alessando Manzoni e la galleria del Monte Barro in uscita damolti intenso si registra pure nel tratto Milano –, contra Civate e Costa Masnaga. I tempi di percorrenza per 30 chilometri di strada sono superiori ad un'ora.