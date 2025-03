Iltempo.it - Leader a Londra per salvare Kiev: qual è il piano Ue per il riarmo

Rilanciare il supporto a, ricucire con gli Usa e riarmare l'Europa. Sono queste le parole d'ordine uscite dal vertice di. L'incontro, convocato dal premier britannico Keir Starmer, si è caricato di importanza dopo lo schiaffo dell'amministrazione Donald Trump al presidente Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, ma al momento la linea resta quella di ricomporre il quadro con gli Usa. Un brutto episodio, osserva Starmer, ma questo non significa che gli Usa non sono più «un alleato affidabile». Ilbritannico, oltre ad aver annunciato un nuovo pacchetto di aiuti per la difesa aerea dida 1,6 miliardi di sterline, ha riferito di aver concordato con la Francia di lavorare con, e «possibilmente uno o due altri» paesi, su unper il cessate il fuoco da discutere con gli Stati Uniti.