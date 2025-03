Liberoquotidiano.it - "Le tifoserie sono inutili". Trump-Zelensky, Meloni suona la sveglia all'Europa

"Tutti condividiamo lo stesso obiettivo, la divisione dell'Occidente sarebbe esiziale per tutti": la premier Giorgialo ha detto in un punto stampa al termine del summit di Londra, dove i leader europei siriuniti per discutere di Ucraina e sicurezza. "Dobbiamo lavorare con concretezza - ha proseguito la presidente del Consiglio -.molto dispiaciuta di quello che è accaduto tra, non è utile in questa fase lasciarsi andare alle", ma guardare "all'obiettivo comune". Il riferimento è alla discussione che i due leader hanno avuto nello Studio Ovale della Casa Bianca qualche giorno fa a proposito della fine della guerra e di un'eventuale pace con la Russia di Vladimir Putin. "Bisogna guardare la politica estera con più profondità forse. Si è corso troppo, si deve ripartire dalla cornice atlantica.