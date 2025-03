Ilfattoquotidiano.it - Le telecamere pure sul petto degli arbitri: ufficiale l’uso delle body cam per la “sicurezza” e le dirette tv del Mondiale per club

Lepiazzate sulsaranno parte integrantetelevisive a partire dalperin programma quest’estate da metà giugno a metà luglio. Lo ha ufficializzato l’Ifab (International Football Association Board), che in una nota spiega: “A seguito del back positivo riscontrato nelle competizioni in cui agliè stato permesso di indossarecam in modo che le riprese potessero essere utilizzate per scopi di formazione e istruzione, l’Ifab ha sostenuto l’impegno della Fifa di testare leindossate dagli ufficiali di gara nelle competizioni Fifa per identificare un possibile uso futuro e sviluppare standard di qualità e“.Dopo i test già effettuati in Inghilterra, quindi, ilperdiventa il banco di prova generale per lecam sul, che in futuro potrebbero diventare una consuetudine e magari essere estese perfino ai calciatori.