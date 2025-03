Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 2 marzo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete Luna nel segno, ultima dell'inverno (la prossima sarà la vostra Luna nuova il 29), agisce come una porzione di fosforo sulla vostra mente, voi ricordate tutto, avete una capacità di apprendimento fuori dal comune, le soluzioni sono già pronte davanti alla vostra porta. Venere e Luna insieme, questo transito è il più bello per la vita sentimentale, propizia nuovi incontri molto coinvolgenti. Per il campo pratico domani arriva Mercurio, impostate nuovi progetti! Toro Con un simile Marte, siete come Rocky, vi piegate un attimo quando conviene, ma nessuno vi spezza. Siete al centro di una situazione astrale che non registra aspetti contrastanti, con Luna sempre positiva che offre una protezione eccezionale per la casa, la famiglia, le figlie.