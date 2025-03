Lanazione.it - Le sfide della sicurezza sul territorio: "Il Governo ha aumentato gli organici"

Si è svolto ad Ampugnano il dibattito sullae sulla prevenzione dei reati organizzato dal locale circolo FdI. Il responsabile del dipartimentodel partito, Mauro Marruganti, ha evidenziato come "ilstia facendo la sua parte avendo di recente assegnato, proprio in quel, nuove unità alle Stazioni Carabinieri ma che il ruolo dell’amministrazione comunale non può essere secondario". GliPolizia municipale, sia presi singolarmente per il Comune di Sovicille che per l’Unione dei ComuniVal di Merse, ha detto Marruganti, "sono molto inferiori a quello che prevedono le normative. Quindi bisogna investire sulle assunzioni, destinare anche la Polizia municipale al controllo dele non soltanto al tutor di Iesa che sicuramente “fa cassa” ma non previene reati.