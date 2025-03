Ilnapolista.it - Le scuse di Fonseca (un po’ surreali): «Il calcio ci fa fare gesti poco corretti»

Pauloera stato clamorosamente espulso nella sfida tra Lione e Brest conclusasi con un 2-1 sonoro da parte degli uomini dell’ex tecnico del Milan, che però si era reso protagonista di un brutto momento nei confronti dell’arbitro Millot. Dopo il faccia a faccia, le urla e la conseguente espulsione, l’allenatore si è presentato in conferenza stampa e ha voluto scusarsi con tutti, specialmente col direttore di gara.si scusa: «Ilci facose scorrette»Di seguito quanto dichiarato dall’allenatore ex Milan:«Voglio solo dire che mi scuso per questo gesto, non dovrei farlo ma il. Forse (questo sport) ci faa volte deinon.»Pochi minuti dopo, racconta l’Equipe, Laurent Prud’homme, direttore generale del Lione, ha a sua volta parlato all’emittente televisiva del campionato.