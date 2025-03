Lettera43.it - Le ragioni del successo di Follemente e della “formula Genovese”

Prima di commentare, attuale campione italiano di incassi al cinema, ascoltiamo Pupi Avati, che ha appena rilasciato una bella e interessante intervista: «Il regista italiano è diventato un genere di se stesso. Sorrentino, che io ammiro, gira i film alla Sorrentino». È una storia nota: l’autore ormai affermato tende a imitare se stesso. Per contrasto, pensate a Stanley Kubrick: Barry Lyndon e Full Metal Jacket non possono essere film più diversi. Si potrebbe persino dire che sono realizzati da registi differenti. Anche Ettore Scola, per rimanere in Italia, è stato così: tra C’eravamo tanto amati e Brutti sporchi e cattivi, per esempio, c’è un abisso. Di forma e di contenuto.Perfetti sconosciuti era il ritratto di una generazione diventato un format internazionaleLa questione è innanzitutto produttiva.