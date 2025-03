Amica.it - Le radici di Giorgio Armani: il video della sfilata A/I 2025-26

Leggi su Amica.it

è il nomecollezione A/I-2026 di, andata in scena nell’ultimo giornoMilano Fashion Week.Con questa, Reha voluto riaffermare lo stile autentico che tutti conosciamo e che si evolve continuamente, stagione dopo stagione. Laè un omaggio all’Oriente e al Sud del mondo, riuniti in una visione che amalgama le estetiche per produrre untimeless.Per il giorno, tornano protagoniste linee semplici e ammorbidite da tessuti come il cashmere, i velluti e le sete jacquard che compongono giacche dall’aplomb impeccabile, tailleur in seta e cappotti decostruiti. Per la sera,propone abiti leggeri con ricami scintillanti. La palette colore è formata da toni caldi, che vanno dal sabbia al beige, dal grigio chiaro al blu quarzo.