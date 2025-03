Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Le sorelle Bunner” di Edith Wharton

Alcuni – pochi, ma qualcuno ancora c’è – farebbero qualunque sacrificio pur di vedere felici coloro che amano. La soddisfazione di questo tipo di persone, del resto, sta proprio nel rendere appagante l’esistenza degli altri, ed è per questo che la loro generosità non conosce confini.Probabilmente, tuttavia, non si tratta solo di questo. L’abnegazione assoluta verso tutti tranne che verso se stessi, infatti, può nascondere la paura di farsi una vita propria. E soffocare di continuo i propri desideri per realizzare quelli degli altri, alla lunga, porta quasi sempre a pentirsene.Ann Elizaè una donna di mezza età che vive per vegliare sulla sua sorella minore, Evelina.Le due hanno un negozietto con un’unica vetrina a New York. Nessuno ha mai capito esattamente cosa venda; tra le altre cose, sicuramente fiori finti e ricami.