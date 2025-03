Padovaoggi.it - Le pensioni negli uffici postali ed agli sportelli automatici della provincia

Poste Italiane comunica che in tutti glidi Padova lesono in pagamento da sabato 1° marzo. Sempre a partire da questa data ledi marzo sono disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay.