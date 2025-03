Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Zappacosta pendolino colpisce pure un palo. Retegui sprecone

CARNESECCHI 6 Non compie miracoli ma lavora tanto sugli affondi in contropiede del Venezia. POSCH 6 Onesta gara difensiva di copertura, senza correre rischi, ma salendo poco a destra. DJIMSITI 6 Francobolla Maric e gli concede poco spazio, dietro guida bene una difesa attenta KOLASINAC 6 Con esperienza fa a sportellate con gli attaccanti veneziani, quando può imposta da dietro. CUADRADO 6 Molta corsa nel primo tempo eanche unesterno, nella ripresa cala vistosamente DE ROON 6 Duttile, gioca da mediano per settanta minuti poi scala da difensore nel finale. Il suo lo fa con contrasti e recuperi EDERSON 6 In mezzo ha giocato bene molti palloni, ma non ha mai trovato la profondità e non ha mai attaccato l’area6,5 Ottima partita la sua, tanta spinta a sinistra, l’affondo con ilcolpito nel primo tempo.