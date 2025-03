Sport.quotidiano.net - Le pagelle: Rao sporca la pagella divorandosi il gol del 2-1, Galeotti fa il suo con puntualità e un solo errore in uscita alta su Alberti. D’Orazio cambia la partita e sfiora il bis. Male Bruscagin

6. Fa il suo cone uninsu. Sul gol può nulla. FIORDALISO 5. Gioca braccetto di destra e nel primo tempo è sempre in ritardo: se Bentivegna non segnasse, farebbe fallo da rigore. Si rinfranca un po’ a gioco lungo finendo terzino. NADOR 6. Tiene botta nel complesso, anche se è troppo passivo nel subire un blocco sul gol del Pescara.5. Centrale di sinistra, lui destro, forse per gli errori recenti di Bassoli. Fa poco meglio, impostae sul gol è in barriera, ma si guarda bene dal rientrare prontamente su Bentivegna. CALAPAI 5,5. Si vede e non si vede. Un po’ meglio nella ripresa, fino alla sostituzione. ZAMMARINI 6. Potrebbe portare la Spal in vantaggio col tap-in al 15’, ma centra Plizzari a terra. Bravo nella scorribanda che serve Rao per il 2-1 mancato.