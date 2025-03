Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Muro Moldovan, chiusura-miracolo di Toljan

Leggi su Sport.quotidiano.net

6,5. Pronto su Tramoni al 6’, preserva il vantaggio neroverde anche nella ripresa su Lind. Attento in uscita alta, bravo ad assistere i compagni che ne cercano i rinvii di piede. La resa difensiva dei neroverdi comincia da lui.7. Angori gli lascia spazio, il tedesco se lo prende offrendo a Doig il pallone del possibile vantaggio che lo scozzese spreca. Laal 65’ su Tramoni, rincorso per una sessantina di metri e respinto con perdite a pochi passi dalla porta neroverde. ROMAGNA 7. Gestisce la linea difensiva e i movimenti di reparto alla perfezione, chiude i varchi che i movimenti dell’attacco pisano aprono in percussione e lascia zero a chi gli consegna il canovaccio del match. LOVATO 6,5. Lind gli scappa solo una volta, quando siamo già oltre il 70’, e rimedierà