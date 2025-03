Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. L’errore di Antoni pesa sul giudizio e sul risultato

MELGRATI: 6. Nulla può fare in occasione dei due gol. Sul rigore intuisce e tocca il pallone, ma non lo toglie di porta. GUCHER: 6,5. Da esterno di difesa gioca una buona gara, non concedendo granché agli avversari. BENEDETTI: 6. Il suo compito lo svolge senza grandi sbavature. Senza, però, fare cose eccezionali. RIZZO: 5,5. Non riesce ad esprimersi come a Sestri Levante, dove ha segnato il suo primo gol in rossonero. Soffre spesso le incursioni avversarie. SELVINI: 6,5. Il ragazzino si impegna molto e, nel primo tempo, ha una buona occasione di testa per siglare il vantaggio. GEMIGNANI: 6,5. Prova a farsi vedere pericolosamente in avanti palla al piede. Uno dei migliori in campo. VISCONTI: 6. Non è incisivo come in occasione dell’ultima gara contro i liguri. Anche lui si perde un po’ per il campo.