Ilgiorno.it - Le Olimpiadi non si toccano, il Politecnico di Milano cancella incontro sullo spreco d’acqua nei Giochi 2026: “Questa è censura”

– “Non bisogna parlare male delle”. È, in estrema sintesi, per cui ildiha annullato l’che il direttore di Altraeconomia Duccio Facchini avrebbe dovuto tenere il 24 marzo sul tema del consumo di acqua legato derivanti dall’innevamento artificiale durante iOlimpici-Cortina. “Una cosa così non mi era mai capitata”, ha spiegato il giornalista d’inchiesta in un’intervista a L’Altramontagna. L’intervento, che aveva il titolo “I consumi d'acqua delleinvernali”, avrebbe dovuto avere luogo in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, ma ilha fatto sapere ai promotori del convegno – il Comitato milanese acqua pubblica – che “quell’argomento” era da “eliminare” perché non si poteva affrontare temi “polemici” legati ai