Le Iene, ospiti e anticipazioni di domenica 2 marzo

Le, nuovo appuntamento, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra i servizi in onda:Roberta Rei ricostruisce la storia, finita in tragedia, dei tre ragazzi travolti dal fiume Natisone il 31 maggio 2024. Per la prima volta verranno fatti ascoltare tutti gli audio delle telefonate tra Patrizia, una delle vittime, e i soccorsi. Inoltre, verranno mostrati i video mai resi pubblici dei loro ultimi istanti di vita. Attraverso la viva voce dei ragazzi, il servizio cerca di capire cosa sia andato storto nella macchina dei soccorsi e, soprattutto, se ci fosse una possibilità di salvezza.In seguito a una segnalazione arrivata al programma da una TV albanese, Luigi Pelazza ha cercato di fare chiarezza sulla storia di una quattordicenne albanese.