Le gonne di quelle donne sono un po’ troppo larghe… Poi la scoperta assurda

Alcunehanno attirato l’attenzione perché avevano dellelarge, dopo esser state fermate è stata fatta unaVi ricordate le due sorelle gemelle del film ‘Un gatto in tangenziale’? Nota pellicola italiana che ha come attori protagonisti Giovanni Albanese e Paola Cortellesi? Ma soprattutto vi ricordate le due sorelle gemelle Pamela e Sue Ellen e il loro ‘vizio’ – o meglio la loro cleptomania – di andare a rubare ovunque si trovassero che faceva imbestialire la sorella Monica?Lediun po’larghe. Poi la– Cityrumors.itEcco, nella vita reale è stata trovata la loro perfetta rappresentazione, solo a livelli decisamente più estremi. Due, infatti,state arrestate per aver tentato di rubare ben 87 oggetti da un negozio nel quale erano entrate, guardandosi intorno, con atteggiamento a dir poco sospetto.