Sport.quotidiano.net - Le gioie da fischietto. "Ho diretto settanta gare in Serie C. A Catania davanti a 18mila tifosi»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ha arbitrato con ottimi risultati. "Dalla Prima categoria allaC è stata una bella scalata, senza dimenticare una decina di presenze inB come quarto uomo ad arbitri del calibro di Valeri o Doveri". I ricordi più belli? "Sicuramente una trasferta a Gravina in Puglia con 5mila persone sugli spalti in Eccellenza. Ho fatto un periodo in cui tutti i week-end ero al Sud ad arbitrare a 24 anni: impari tantissimo. E cresci come uomo. Il più bello rimane un-Messina al Massimino con: tanta roba".