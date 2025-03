Amica.it - Le “cool girls” di Dolce&Gabbana: il video della sfilata A/I 2025-26

Leggi su Amica.it

“Cool Girls” è il titolocollezione A/I-2026 di Dolce&Gabbana, dedicata a quelle ragazze che sanno sempre come vestirsi e come comportarsi.La collezione è stata introdotta da ungirato per le strade di Milano con protagonista Vittoria Ceretti. La top model italiana è una donna simbolo di coolness. Nasce così il cool, cioè uno stile personale e spontaneo: il guardaroba delle modelle di punta e di tutte le ragazze cool, che mixano a proprio piacimento e con naturalezza pezzi diversi, provenienti da vari mondi.La location, che spaziava dalle eleganti sale del Metropol alle strade di Via Piave, è stata in filo conduttore tra l’alta moda e la vita reale. All’esternolocation, un djset di Victoria De Angelis ha reso unico lo show. Le “cool girls” di D&G sono ragazze che vestono parka e pellicce abbinate a jeans, jersey, T-shirt cropped e leggings maculati.