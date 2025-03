Panorama.it - Le condizioni del Papa restano stabili, prognosi riservata

Lecliniche diFrancesco si mantengono. Il Pontefice non ha avuto bisogno di ventilazione meccanica non invasiva, ma ha ricevuto ossigenoterapia ad alti flussi. Rimane apiretico. Tuttavia, data la complessità del quadro clinico, laresta.È quanto emerge dall'ultimo bollettino medico diffuso in giornata. Questa mattina, ilha partecipato alla messa insieme agli operatori sanitari che si prendono cura di lui durante la degenza. Nel corso della giornata, ha alternato momenti di riposo alla preghiera.