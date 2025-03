Laspunta.it - Le Associazioni Nazionali della Polizia Locale ricevuti alla Camera e al Senato

Una Delegazione delle“Osservatorio per La” e “Il Fuori Coro”, è stata presente a Roma in audizione, in sede Referente, presso la Prima Commissione Affari Costituzionali e Presidenza del Consiglio e Interni, presieduta dall’ On. Paganopresenza del Sottosegretario Molteni e di altri onorevoli deputati. In seguito la delegazione è stata ricevuta al, Palazzo Macuto, dalre De Priamo, componentePrima Commissione del.Lesono state sentite al fine di contribuire al dibattito in corso escelta di una proposta di una legge unitaria e condivisa, intervenendo sulla discussione che verte sul “Riordino delle funzioni e dell’ordinamento”.I punti cardini delle richieste portate all’attenzione dei Parlamentari riguardano soprattutto :il riconoscimento degli istituti e dello status di Vittime del Dovere per i caduti in servizio e, in particolare, il riconoscimento dell’istitutopensione privilegiata per cause di servizio relativamente ad infortuni sul lavoro e/o malattie professionali contratte in servizio.