Lazio Experience | il viaggio tra storia cultura e sapori che ha consacrato il Lazio tra le eccellenze nazionali

Leggi su Ilfaroonline.it

Ilha conquistato la scena nazionale con, un evento che ha saputo mettere in luce il meglio del suo patrimoniole, archeologico ed enogastronomico. Unaffascinante tra, dove il passato ha incontrato il presente in un racconto coinvolgente che ha lasciato il segno nei cuori di chi ha partecipato.Organizzato da Alfacomunicazione APS, con il supporto di Regione, il contributo di Arsial e il patrocinio del Comune di Fiumicino, l’evento ha rappresentato un’opportunità unica per riscoprire ilcome destinazione turistica privilegiata. Attraverso visite guidate, degustazioni e incontri con i produttori locali, il progetto ha celebrato l’identità e l’autenticità di una regione che ha ancora molto da raccontare.Untrae archeologiaL’esperienza ha preso il via con una conferenza stampa ospitata nella sala consiliare di Fiumicino, un luogo che ha saputo accogliere ospiti e partecipanti.