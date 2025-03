Lazio Experience | a Podere 676 un viaggio nella birra artigianale

Leggi su Ilfaroonline.it

Maccarese – Nell’ambito dell’evento, organizzato da Alfacomunicazione APS, sposato dalla Regionecon il contributo di Arsial; media partner fornelliditalia.it e ilfaroonline.it, si è svolta la giornata dedicata alla scoperta del birrificio676, un’eccellenza del territorio che coniuga passione, competenza e qualità. Fondato dai fratelli Omar e Dimitri Genovese, insieme ai cugini Marco e Andrea, il birrificio rappresenta la continuità di una tradizione familiare iniziata negli anni ’50.Dalla terra al bicchiere: il ruolo dell’orzo e del luppoloAlla base di ognidi qualità ci sono due elementi essenziali: orzo e luppolo.676 coltiva direttamente queste materie prime, assicurandosi un controllo totale sulla qualità e sulla filiera.L’orzo, cereale fondamentale per la produzione della, viene trasformato in malto attraverso il processo di maltazione, che prevede l’ammollo in acqua, la germinazione e l’essiccazione.