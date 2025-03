Quotidiano.net - Lavrov elogia Trump e critica Zelensky: 'nazista puro e traditore'

Il ministro degli Esteri russo Sergejha definito il presidente degli Stati Uniti Donald"una persona pratica" che conduce gli affari con "buon senso", mentreè a suo giudizio un "" e un "del popolo ebraico". "Donald- ha detto in una intervista a Krasnaya Zvezda ripresa dalla Tass - è una persona pratica. Il suo slogan è il buonsenso. Significa, e tutti lo vedono, una transizione verso un modo diverso di fare business. Questo conferisce alla politica un carattere vivace e umano. Ecco perché è interessante".ha avuto parole di elogio anche per il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz, definite "persone assolutamente ragionevoli". Al contrario, secondo il ministro degli Esteri russo, "Vladimirha fatto una svolta di 180 gradi: da che è salito al potere con slogan di pace, esortando a non abbandonare la lingua russa, 'nostra cultura comune', in sei mesi si è trasformato in une, come ha giustamente detto il presidente russo Vladimir Putin, in undel popolo ebraico", ha affermato