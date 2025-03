L’Avellino Basket va ko a Livorno vince la Libertas

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSul campo dirimedia la seconda sconfitta di fila. I toscani si sono imposti con il punteggio di 83-66. In casa Avellino ha pesato l’assenza di Matias Bortolin dopo l’infortunio di mercoledì contro Cividale, indisponibilità ha costretto coach Alessandro Crotti a partire in quintetto con Chinellato nella posizione di pivot molto atipico. Troppe le difficoltà irpine nel pitturato ed in generale nel contenere la voglia di riscossa dei biancorossi. Tre gli uomini in doppia cifra per Avellino: Mussini 16, Nikolic e Lewis 10. In casabuona la prova di Banks con 22 punti a referto. Domenica al Pala del Mauro (ore 18) sarà sfida contro la Fortitudo Bologna,nte oggi (81-75) contro la Real Sebastiani Rieti.-Avellino83-66, il tabellinoParziali: 29-15; 26-19; 20-10; 8-22: Hooker 13, Fantoni 5, Tozzi 2, Filloy 3, Banks 22, Bargnesi 4, Fratto 4, Italiano 12, Buca 10, Allinei 8.