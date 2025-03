Internews24.com - Lautaro non pervenuto sotto porta: pioggia di insufficienze. Le pagelle dei quotidiani in Napoli Inter

Leggi su Internews24.com

di Redazionenel big matchnon si è praticamente mai visto. Isono stati impetuosi con le: leNessuna novità in classifica – almeno per quanto riguarda i piani alti – sì perché il big match del Maradona non ha emesso una vincitrice. Il pareggio tranonad alcuna modifica per quanto riguarda primo e secondo posto tuttavia le novità rispetto alle recenti prestazioni divanno segnalate. Il capitano nerazzurro – in mezzo al polverone dovuto alle espressioni blasfeme pronunciate in Juventus-– nella gara di ieri non ha praticamente inciso. Non è di fattonelladifesa da Meret e non è nemmeno riuscito a varcare il muro Buongiorno che non gli ha lasciato spazio di movimento. Inon gli hanno risparmiato le: di seguito ledel Toro.