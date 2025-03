Ilnapolista.it - Lautaro e Thuram bullizzati da Buongiorno e Rrahmani (CorSport)

Il Corriere dello Sport commenta l’1-1 fra Napoli e Inter concentrandosi sulla prestazione diMartinez e di Marcus. Entrambi hanno fornito una prestazione negativa soprattutto per il gran lavoro difensivo di.La pochezza offensiva dellaè sintetizzata dai numeriScrive il Corriere dello Sport:“1-1, con punizione gioiello di Dimarco al 22? e risposta di Billing, il jolly pescato in panchina, a 3’ dalla fine e dopo 8’ dall’ingresso. In mezzo? Tantissimo Napoli, pochissima Inter. Addirittura azzerata nella ripresa: neanche un tiro in porta o un pericolo. Inzaghi ha provato a cambiarla dopo aver perso per infortunio sia Calhanoglu sia Dimarco, ma l’unico risultato è stato la confusione tattica: 4-4-2, di nuovo 3-5-2, Dumfries alto a destra e infine dirottato a sinistra.