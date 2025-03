L’attore Lorenzo Rotatori accusato di violenza sessuale e stalking sulla ex da Mare Fuori al processo Le minacce | Squarto tuo padre

Leggi su Open.online

di, attore e controfigura in produzioni di successo come “” e “Romulus”. Apparso anche in film come “American assasin” con Michael Keaton e “House of Gucci” con Lady Gaga,secondo il Messaggero, è imputato davanti al Tribunale di Roma dopo le denuncia della ragazza con cui ha avuto una relazione Secondo l’accusa,era ossessionato dalla sua ex compagna: «La controllava pretendendo di essere informato di tutti i suoi spostamenti, leggendole i messaggi del cellulare». La pressione su di lei era tale da costringerla a «eliminare alcuni suoi contatti anche di lunga data dai social media e dal telefono». La denunciaLa vittima ha raccontato di aver subito molestie,, aggressioni fisiche e persino un episodio di