Romadailynews.it - Latina: furto da 7.500 euro di profumi e prodotti estetici ad Aprilia, arrestata 21enne

Una giovane donna di 21 anni è statadai carabinieri di, in provincia di, per aver rubato e nascostoper l’estetica del valore di circa 7.500al fine di eludere la sorveglianza del negozio. La donna è stata fermata dal personale di sicurezza del negozio e la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Laè attualmente detenuta presso le camere di sicurezza del Reparto territoriale di, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo, che si terrà domani.(RED)