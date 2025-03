Romadailynews.it - Latina: auto si ribalta dopo tamponamento, muore donna, 20enne arrestato

Tragedia lungo la strada statale Appia a Monte San Biagio, unadi 40 anni perde la vita in un incidente causato da un giovane sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.La vittima, residente a Fondi, è deceduta sul colpo a seguito di un violento impatto tra tre. Il giovane responsabile, undi origini straniere, è statodai carabinieri della stazione di Monte San Biagio per omicidio stradale.Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo avrebbe compiuto un sorpasso in una zona non consentita, causando la tragedia. I test tossicologici hanno confermato che era alla guida sotto l’effetto di sostanze illecite e con un veicolo dalla potenza superiore ai limiti consentiti.Ilè stato posto agli arresti domiciliari e i veicoli coinvolti sono stati sequestrati per i rilievi del caso.