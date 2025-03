Sport.quotidiano.net - L’Atalanta in casa non vince più. Frenata col Venezia, è solo 0-0. Occasione persa per Gasperini

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Fabrizio CarcanoBERGAMOAltri due punti persi inper, relegata al terzo posto, a quota 55. Si potevano accorciare le distanze dalle prime due della classe ma contro il, nonostante la spinta dei 21mila del Gewiss, la Dea inciampa sullo 0-0 nel terzo pareggiolingo consecutivo dopo quelli contro Torino e Cagliari: nel 2025 sul terreno amico in cinque gare interne (a gennaio un pareggio con la Juventus e la sconfitta contro il Napoli) appena quattro punti raccolti. La squadra di, che da settembre in trasferta sta viaggiando come un razzo con otto vittorie e tre pareggi, sta sciupando il sogno scudetto (anche se alla luce del pari fra Napoli e Inter le distanze restano invariate) fra le mura amiche, pagando anche il calo di rendimento di De Ketelaere, sparito da Natale in poi, e le difficoltà interne di Lookman e Retegui, straripanti invece lontano da