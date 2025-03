Liberoquotidiano.it - "Lasciate giocare i migliori": il figlio di Buffon stroncato dall'allenatore | Video

"Raramente noto i giocatori avversari, guardo la nostra squadra. Ma se non sapessi che è lui, probabilmente non lo noterei nemmeno. Non ha fatto la differenza. Non dovrebbe ricoprire quella posizione solo perché è". Con queste parole, l'della Dynamo Ceske Budejovice, che ha appena affrontato l'Under 18 della Repubblica Ceca, ha di fatto umiliato Louis Thomas, ildi Gigi e della prima moglie Alena Seredova. Il ragazzo, che milita nella primavera del Pisa, ha deciso di rispondere presente alla chiamata di Praga, dato che grazie a sua madre possiede appunto la doppia cittadinanza. Per lui 45 minuti in campo da titolare, ma poco o nulla da segnalare. Più che per le giocate in campo,Jr. ha attirato l'attenzione su di sé fuorio stadio.