L’apparecchio ’sparamulte’

PRATOCol suo Autovelox avrà salvato migliaia di vite. Fiorello Sodi, fiorentino di nascita ma pratese d’adozione, del rilevatore di velocità è stato l’inventore. E’ scomparso ieri, a 92 anni, con l’orgoglio di aver contribuito a diffondere sul territorio nazionale il significato profondo della sicurezza stradale. Anche se per questa sua invenzione, era finito spesso ‘nei pensieri impuri’ di chi si ritrovava multato. L’imprenditore, l’uomo, voleva essere sempre ricordato per i meriti acquisiti sul campo della prevenzione e della lotta alla guida irresponsabile, per i padri, le madri, i figli, che sono potuti tornare a casa dai loro cari. La sua azienda, ‘Sodi Scientifica’ con sede a Calenzano era stata fondata nel 1964, ne raccontava sempre i successi, gli studi e i processi di innovazione.