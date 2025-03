Quotidiano.net - Lander Blue Ghost arrivato sulla Luna, a bordo il ricevitore italiano LuGre: dovrà sperimentare l’invio di segnali alla Terra

Roma, 2 marzo 2025 – Dopo 45 giorni di viaggio, ilsi è posato sul lato dellarivolto verso la, nel Mare Crisium, un mare di lava dsuperficie abbastanza pianeggiante. Quando mancavano 5 minuti all'alggio il veicolo ha acceso tutti i suoi motori per ridurre la velocità da 1.700 a 40 metri al secondo e poi ha spento il motore principale, lasciando attivi gli otto motori secondari per modificare il suo assetto da orizzontale a verticale e poggiarsi al suolo. Adelc'è uno strumentoper la navigazione satellitare. Il veicolo, costruito dall'azienda Firefly Aerospace è il secondoprivato ad alre, a un anno dalOdysseus della Intutitive Machine. Ilè nato dcollaborazione fra Agenzia Spaziale Italiana e Nasa e realizzato in Italia attraverso l'azienda Qascom, che ha costruito lo strumento e supporta le operazioni della missione, e con la collaborazione del Politecnico di Torino, gestisce l'elaborazione dei dati.