Laprimapagina.it - L’amministratore in un condominio minimo o piccolo è obbligatorio in Italia?

Leggi su Laprimapagina.it

condominiale è una figura essenziale. Inperò ad oggi per i condomini minimi o piccoli ci sono delle deroghe. Valgono anche percondominiale? La legge prevede che questa figura sia obbligatoria solo nei condomini con più di 8 unità immobiliari. Ne consegue che nei condomini minimi (4 unità immobiliari massimo) e nei condomini piccoli i condomini possano, a discrezione, nominare o meno un amministratore. La legge suconsente ai condomini con pochi proprietari di risparmiare il compenso di un amministratore diprofessionista. Ma non li esente da obblighi e doveri.La Legge, in seguito alla Riforma deldel 2012, ha fissato un limite preciso oltre il quale unè obbligato a nominare un amministratore.