L’ambasciatore Valensise | Ue ha un peso non trascurabile ma deve essere coesa

Roma, 2 marzo 2025 – Il faccia a faccia nella Studio Ovale tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il suo vice James David Vance e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha tracciato una linea di demarcazione netta rispetto al futuro delle relazioni internazionali che interessano il processo di pace del conflitto russo-ucraino. Abbiamo analizzato l’accaduto e riflettuto sulle prospettive conMichele, presidente dell’Istituto affari internazionali e già segretario generale della Farnesina. TOPSHOT - US President Donald Trump points to a television crew as he walks to board Air Force One as he departs Joint Base Andrews in Maryland on February 28, 2025, en route to his Mar-a-Lago resort in Palm Beach, Florida. (Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP) Ambasciatore, rispetto al conflitto russo-ucraino, quali gli scenari ipotizzabili alla luce delle posizioni della nuova amministrazione Usa? “Gli Stati Uniti vogliono chiudere rapidamente la trattativa avviata con la Russia per un cessate il fuoco.