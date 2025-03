Panorama.it - L'altra faccia del miracolo economico portoghese

Se si chiede a uncome sta, la risposta più entusiastica che ci si possa aspettare è mais ou menos (più o meno). Essere melanconici (e provare in questa condizione un certo piacere.) sembra un tratto caratteristico nel Paese più a occidente d’Europa. È pur vero che l’ultimo rapporto sulla felicità promosso dalla Ue, il World Happiness Report, colloca il Portogallo al 93° posto nella classifica della soddisfazione personale tra 157 nazioni. A pesare su questo stato d’animo è la tradizionale saudade, quel misto di nostalgia e rimpianto che accompagna i portoghesi fin dalla nascita, ma esistono anche grandi contraddizioni in un Paese che, secondo gli ultimi dati Eurostat, segna tassi di crescita a ritmi cinesi. Il suo Prodotto interno lordo ha infatti registrato, a livello europeo, nel quarto trimestre del 2024, la terza crescita più elevata (2,7 per cento, su base annua +1,9), dopo Lituania (3,6) e Spagna (3,5) e la più elevata variazione trimestrale (1,5), con la Spagna al terzo posto (0,8).